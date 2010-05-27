Полтавщина: в воде превышены нормы аммиака, фтора и хлоридов

Под Полтавой в водопроводной воде СЭС обнаружила превышение нормы аммиака, фтора и хлоридов.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

В частности, СЭС провела анализы воды после обращения жителя села Абазовка Полтавского района с жалобой на качество питьевой воды в водопроводной сети.

Работники СЭС на месте происшествия выяснили, что в один из участков водопроводной сети села (после прохождения через территорию агрофирмы «Дукла») попало неизвестное вещество с характерным запахом аммиака.

По результатам анализов, проведенных областной СЭС, в воде обнаружено превышение количества аммиака, фтора и хлоридов.

Сегодня, 27 мая, КП «Полтававодоканал» планирует начать работы по прокладке новой линии водопроводной сети в обход агрофирмы «Дукла». На время проведения работ жители села будут обеспечиваться питьевой водой из частных колодцев. Пострадавших в больничных учреждениях не зарегистрировано. Органами внутренних дел проводится расследование.