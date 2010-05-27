Вода, продающаяся в бутылках, содержит бактерии

Исследование показало, что некоторые марки питьевой воды, продаваемые по всему миру, превышают по содержанию бактерий норму в 100 раз.

Группа ученых из C-crest Laboratories в Канаде обнаружила, что 70% популярных марок питьевой воды содержат повышенный уровень бактерий. Чего не скажешь о водопроводной воде.

Микробиолог Сониш Азам заявляет: питьевая вода, которая продается в магазинах, не отвечает заявленным стандартам чистоты. В принципе, наличие бактерий в такой воде допускается, но не в 100 и более раз выше нормы. Многие же люди думают, если вода разлита по бутылкам, значит, она стопроцентно безопасная и чистая.

По мнению специалиста, правительству следует ужесточить контроль над качеством продаваемой питьевой воды. Если бы водопроводная воды была лучшего качества, необходимость в разлитой по бутылкам воде вообще бы отпала.

Что касается бактерий, найденных в воде, то возникновение какого-либо острого заболевания по их вине маловероятно. Однако столь высокая концентрация может представлять конкретную угрозу для людей из группы риска. В эту группу входят беременные женщины, дети, люди с ослабленным иммунитетом и старики.

newsland.ru