Запорожье: 7-летний мальчик ранил из ружья 11-летнего

В Запорожской области 7-летний мальчик ранил из ружья 11-летнего.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, инцидент произошел вчера в Великобелозерском районе области.

"По предварительным данным, второклассник решил похвастаться перед знакомыми оружием. Взял из автомобиля отца духовое ружье, типа того, которые используются в тирах, и пошел к друзьям. Подходя к компании приятелей, ребенок споткнулся и случайно нажал на курок, вследствие чего произошел выстрел", - сообщили в милиции.

Пуля попала ребенку в ногу и, по словам правоохранителей, не причинила ранений, которые могут быть квалифицированы как телесные повреждения.

По факту случившегося проводится проверка.