Запорожье: 7-летний мальчик ранил из ружья 11-летнего
09:24, 27 мая 2010Страна
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Хвастался оружием
В Запорожской области 7-летний мальчик ранил из ружья 11-летнего.
Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, инцидент произошел вчера в Великобелозерском районе области.
"По предварительным данным, второклассник решил похвастаться перед знакомыми оружием. Взял из автомобиля отца духовое ружье, типа того, которые используются в тирах, и пошел к друзьям. Подходя к компании приятелей, ребенок споткнулся и случайно нажал на курок, вследствие чего произошел выстрел", - сообщили в милиции.
Пуля попала ребенку в ногу и, по словам правоохранителей, не причинила ранений, которые могут быть квалифицированы как телесные повреждения.
По факту случившегося проводится проверка.
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