Больше всего инсультов медики фиксируют на Юге Украины, в частности в городе Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация борьбы с инсультом», профессор Николай ПОЛИЩУК сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что на втором месте по количеству инсультов – центральные регионы, а самые низкие показатели - в западных областях.

Комментируя эти данные, Н.ПОЛИЩУК отметил: “На Юге Украины поселялись люди, которые отслужили или отработали на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, они в свое время имели право выбора. Эти люди с собой принесли в эти регионы привычки холодных краев – алкоголь, жирная пища и табак”.

При этом он подчеркнул, что именно образ жизни человека является важным фактором в возникновении острого нарушения мозгового кровообращения.

“Сравним Львовскую и Луганскую области: количество населения почти одинаково, но показатели туберкулеза сифилиса, гонореи, СПИДа вдвое выше в Луганской. Образ жизни имеет очень большое значение”, – отметил Н.ПОЛИЩУК.

По его словам, наибольшее количество инсультов в центральном регионе фиксируется в Кировоградской области.

«Этому есть немало причин, в частности и то, что это единственная область в Украине, где есть свободные ставки нейрохирургов. Если же взять показатели младенческой смертности, материнской смертности, а также женских алкогольных психозов, то Кировоградская область – одна из самых первых. Вероятно, уровень жизни жителей этой области, условия и образ жизни, информированность населения и, конечно, уровень оказания медицинской помощи приводит к такой ситуации”, – сказал Н.ПОЛИЩУК.

Он отметил, что основными факторами, влияющими на риск возникновения инсультов, являются условия и образ жизни - 50%, экология – 18-20%, наследственность – 18-20%, подчеркнув, что исследования ученых подтвердили, что у образованных людей риск получить инсульт в два-три раза ниже.