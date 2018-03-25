Почему в Украине умирают дети на уроках физкультуры?

Конец учебного года в Украине ознаменовался трагическим случаем в школе - на уроке физкультуры в селе Старая Некрасовка Одесской скончался 15-летний ученик. Смерть ребенка наступила мгновенно, во время игры в футбол. Причиной, по предварительному диагнозу, стала мозговая кома и кровоизлияние в ствол головного мозга. Напомним, что в 2008 году на уроках физкультуры в Украине умерли 7 школьников.

Чтобы узнать, как сегодня проходит физическое воспитание школьников, мы пришли в столичную Гимназию биотехнологий № 177.

Попав в холл, слышим ритмичный стук мячика. Это старшеклассники играют в настольный теннис по новеньким современным столам.

По расписанию урок физкультуры у 7-Б.

- Класс! "Замок" за спиной! - проводит на школьном стадионе разминку учитель физкультуры Валентина Сидоренко. - Вдох-выдох!

Дети выполняют легкие физические упражнения, активно машут руками и ходят полусогнутых ногах. После разогрева, по программе, сдача нормативов по метанию на дальность. В ожидании своей очереди на бросок, одни ученики сидят на траве, а другие оккупировали гимнастический комплекс - подтягиваются или "ходят на руках".

- Что тебе больше всего нравится на уроках физкультуры? - спрашиваю у небольшого парня в очках, сидящего отдельно от всех на поле.

- Играть в футбол, - уверенно отвечает Тарас.

- А сложнее всего?

- Бегать кросс и прыгать в длину.

- А нормативы трудные для исполнения?

- В принципе, да.

Хотя Тарас и любит футбол, но школьную секцию по этому виду спорта не посещает. Говорит, "нет времени". После школы он занимается музыкой - играет на фортепиано.

В целом ученики довольны уроками физкультуры.

- Если бы не было физры, то зачем вообще в школу ходить? - искренне удивляется юный спортсмен.

Больше нравится детям игровые виды спорта, а вот упражнения на выносливость и скорость не каждому по душе. Кстати, после трагических случаев в 2008 году, Министерство образования запретило проведение кроссов, да и нормативы все временно были сняты. А в 2009 году МОН утвердило новую программу по физическому воспитанию школьников, в которой все нормативы были снижены и кросс оставили.

- Как повлияло снижение нормативов на физическую подготовку детей? - интересуюсь у учительницы физкультуры.

- Это хорошо повлияло на оценки, на здоровье. А на физическую подготовку - не очень хорошо, - рассказывает Валентина Павловна. - Когда снижаются нормативы - снижается отдача. Хотя предыдущие нормативы были очень высоки, завышены, для хорошо подготовленных детей. А у нас сейчас дети очень ослаблены. Перед началом уроков основную часть детей привозят в школу на машинах, они мало двигаются, мало кто занимается в спортивных секциях.

И Валентина Павловна с ностальгией вспоминает активную спортивную жизнь школьников и популярность ДЮСШ.

- А какие упражнения школьникам больше нравятся и что дается труднее?

- Детям очень нравятся игровые виды спорта, эстафеты, но нормативы есть нормативы, программа есть программа. Мы должны выполнять. Кроссы не любят. Но у нас очень индивидуальный подход по кроссах.

- Я 15 лет работаю в школе. Здоровых детей практически нет, - с сожалением констатирует медсестра гимназии Валентина Мягкоход.

И в подтверждение своих слов Валентина Григорьевна достает "листки здоровья" на школьников, где напротив каждой фамилии указано состояние здоровья ребенка, прописаны различные болезни и группа по физкультуре (основная или специальная). "Астма, сколиоз, гастрит", - изобилует детскими диагнозами небольшой листок, который перед началом урока физкультуры попадает в руки учительницы, ведь запомнить состояние здоровья всех учеников невозможно. Поэтому учитывая все недуги, физрук пытается найти индивидуальный подход для каждого ребенка. (В Украине количество учеников, принадлежащих к специальной медицинской группе, на начало 2008 года составляла 4,2% от общего количества школьников).

Конечно, трагические случаи не могут быть причиной сворачивания спорта в школах. Уменьшение нагрузки и снижение нормативов должно быть компенсировано увеличением часов, отведенных на физическое воспитание школьников. Правительство Тимошенко заявлял о необходимости увеличения физической активности детей до 10-12 часов в неделю. Нынешний министр образования Табачник обещает отвести на физкультуру до 8 часов. А пока у школьников лишь два занятия в неделю.

Но надо учитывать и возможность проведения уроков физкультуры. Учащимся гимназии № 177 в этом плане повезло. У них есть не только современное спортивное поле и зал, но и зал тренажерный, они могут посещать секции по футболу, баскетболу, шахматам, для детей начальной школы существует "группа здоровья". Но по данным экс-министра образования Ивана Вакарчука, в каждой десятой школе в Украине нет спортивного зала, а 40% действующих спортзалов не отвечают современным требованиям. То есть около половины школьников не имеют возможности полноценно заниматься физкультурой.

- Говорить сейчас о физических нагрузках совсем не правильно, потому что только 1 / 3 детей с этим справляется удовлетворительно, - рассказывает УНИАН доктор медицинских наук, завотделом медицинских проблем здорового ребенка и преморбидных состояний Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины Людмила Квашнина. - На сегодня сложился определенный образ жизни, как взрослых, так и детей. Наши дети находятся в постоянной гиподинамии - это уже ни для кого не секрет. Вспомните наше детство - с улицы невозможно было забрать: скакалки, лапта ... А сейчас? Мы надели на ребенка шагомер. И в результате - 500 шагов в сутки. При необходимости 10 000 шагов. Ребенка привезли в школу, он походил между туалетом и столовой, его забрали и дома он сел у экрана компьютера или телевизора. Так при чем здесь физическая нагрузка? Это неготовность сердечно-сосудистой системы вообще к какому либо стрессовому состоянию. А если перед этим ребенок еще переболел, перенес какую-то инфекцию, то любая нагрузка, любой эмоциональный стресс может привести к такому состоянию. После войны жизнь была не лучше, питание плохое, недостаточное. Но этих ситуаций было меньше, потому что был другой образ жизни - большая подвижная активность.

Квашнина уверяет, что летальные случаи на уроках физкультуры были всегда, просто в советское время эту информацию не доводили до широкой общественности.

Некоторые эксперты видят проблему в медицинских осмотрах. Сегодня все украинские школьники ежегодно проходят профосмотр. Ученики 5-х, 9-х и 11-х классов - диспансеризацию, то есть обследование основными специалистами: лор, окулист, хирург, эндокринолог, стоматолог и т.д. Но все эти осмотры очень поверхностны. За день через руки и глаза врачей проходит несколько сотен детей. Поэтому тщательность и качество такого "обследования" очень сомнительна.

Кстати, в Управлении образования Запорожье констатировали, что причиной смерти двух детей (в ноябре 2008 года в актовом зале запорожской гимназии № 93 умерла семиклассница, а перед этим в октябре на уроке физкультуры в запорожской школе умер парень) стало отсутствие необходимого медобслуживания школьников.

- Проведение профосмотров надо менять. Потому что та система, которая есть сегодня, она неэффективна, - уверяет Квашнина. - Профосмотр обязательно должен быть с участием родителей. Есть дети, которые легко идут на контакт, общаются, а есть такие, что молчат и никогда не пожалуются, потому что боятся. Надо говорить о возможности предоставления нашим детям проведения комплексного обследования (причем с проведением обязательного ультразвукового скрининга. Чтобы выявить возможные аномалии, невидимые глазу), чтобы получить четкую информацию, что может ребенок и физически, и в интеллектуально. Постоянные длительные умственные нагрузки приводят ко значительному снижению резервных возможностей организма и от этого страдает и нервная система, и иммунитет. Мы очень мало знаем о своих детях. В качестве примера мы выбрали группу школьников и проводили тренинговые исследования. Даже в спорте недостаточно внимания уделяют обследованию. У 12-летнего мальчика - одна почка, а он играет в юношеской сборной по футболу, что ему категорически запрещено. Мы говорим, что ему категорически запрещен футбол, а ребенок кормит всю семью. Родители должны наблюдать за ребенком. Если мы хотим сохранить здоровье ребенка, надо в это вкладывать.

Спорт - это здоровье. Но не секунды и километры должны определять уровень физической подготовки ребенка. Если бы была возможность выбирать, одни школьники охотно играли бы в волейбол или футбол, другие посещали каток или бассейн... Но пока такой возможности нет, и украинские школьники работают на нормативы, чтобы получить хорошую оценку.

Анна Ященко