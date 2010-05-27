Сегодня - мощная магнитная буря

Начиная с 27 мая на Земле произойдет 2 магнитные бури. Ученые полагают, что возмущения продлятся как минимум до 2 июня.

Ученые, изучающие Солнце, находятся в ожидании двух магнитных бурь.

— Мы сейчас наблюдаем очень интересную ситуацию, — рассказал Life News научный сотрудник Института земного магнетизма, моносферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН) Анатолий Белов. — Солнечная активность низкая, заметных вспышек почти нет, но за этим, казалось бы, отсутствием событий скрываются опасные для Земли процессы.

Ученые ожидают, что в ближайшую неделю Солнце преподнесет сюрпризы в виде сразу двух магнитных бурь. Первая начнется уже завтра, начало второй «назначено» на 31 мая.

— 23 и 24 мая произошло два крупных выброса солнечного вещества прямиком к нашей планете, — пояснил Белов. — Они не связаны со вспышками — дело в том, что активность проявили солнечные волокна, вышедшие в межпланетное пространство. В итоге 27 — 28-го числа мы ждем первое геомагнитное возмущение, которое вполне может вылиться в малую или даже умеренную магнитную бурю. Поскольку выбросы большие, но медленные, до сильного шторма дело не дойдет. 29 мая обстановка будет поспокойнее, но затишье будет недолгим.

Практически не дав передохнуть метеозависимым людям, к Земле примчится вторая буря.

— Ее «виновником» может стать корональная дыра. Эффект от выброса мы почувствуем 31 числа. Продлятся возмущения несколько дней — примерно до 2 июня, — сообщил ученый.

В итоге возмущенный период растянется как минимум на неделю. Если сравнивать с 2009 годом, то такая ситуация довольно редкая и даже невозможная. В прошлом году подобных выбросов просто не было. Сейчас Солнце вступает в активную фазу, так что в будущем 2 магнитные бури в неделю перестанут быть экстраординарными событиями.

— Разумеется, остается вероятность того, что светило начнет действовать вразрез с нашими прогнозами. Однако то, что неделя предстоит неспокойная, вне всяких сомнений, — подчеркнул Белов. — Сейчас очень живая ситуация. Буквально каждый час мы узнаем что-то новое и добавляем к уже имеющейся картине.

Напомним, что магнитные бури больше всего влияют на людей, имеющих проблемы с работой сердца и сосудов. В такие дни повышается частота инфарктов и инсультов, болей в груди и мигреней.

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