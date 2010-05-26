В Киеве будет действовать школа "Жизни после инсульта" для больных, которые перенесли инсульт, и их родных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель генерального директора медицинского центра “Универсальная клиника “Оберег” Олег ПЕТРЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, главной задачей школы является помочь человеку после инсульта постепенно вернуться к полноценной жизни, а родственников будут информировать относительно поддержки, ухода и реабилитации дома, а также относительно психологических реакций, методов восстановления душевного равновесия.

“Наличие больного с инсультом в семье является одной из причин унаследованной бедности. Если в средней семье появляется инсультный больной и лежит долго (парализованный) и требует ухода более трех лет, это приводит к обнищанию семьи. Потому что другие члены семьи должны постоянно ухаживать за таким больным, иногда теряя работу, должны делать много вещей, которые не дают человеку самореализоваться. Дети, которые вырастают в такой семье, теряют возможность получить хорошее образование. Это проблема и груз, который трудно описать”, – отметил О.ПЕТРЕНКО.

Он подчеркнул, что после первого инсульта есть значительная вероятность наступления повторного инсульта, но повторный инсульт в большинстве случаев – фатальный. “Поэтому школа будет учить тем уникальным навыкам, знаниям, которые очень нужны больному и его родным, чтобы избежать осложнений и повторного инсульта. К работе будут привлекаться специалисты клиники "Оберег" и активисты "Украинской ассоциации борьбы с инсультом" - неврологи, специалисты по физической реабилитации, логотерапевты, нейропсихологи. Медиками разработана программа поэтапной адаптации больного после инсульта в домашних условиях”, – сказал О.ПЕТРЕНКО.

Он отметил, что обучение в школе будет проходить каждую последнюю пятницу месяца, занятия будут бесплатными.

Справка УНИАН. В Украине ежегодно возникает свыше 100 тысяч новых случаев инсульта. 50% людей умирают на протяжении первого года после болезни. Вторая половина людей, перенесших инсульт, становятся инвалидами. Главным фактором развития инсульта является невылеченная артериальная гипертензия (повышение артериального давления). Этой болезнью в Украине страдают 11,5 млн. людей. Специалисты утверждают, что большинство украинцев не знают уровень своего артериального давления, а 38% тех, кто знают о своем высоком давлении, не лечат его.

По статистике Минздрава, в Украине 64% жителей городов и 56,4% сельских жителей умирают в результате болезней системы кровообращения. С 2002 года динамика заболеваемости мозговым инсультом увеличивалась и до сих пор не падает.