Харьковщина: планируют оздоровить 156 тыс. детей

В Харьковской области в этом году в детских оздоровительных лагерях отдохнут 156 тыс. детей – на 6 тыс. детей больше, чем в 2009 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Евгения САВИНА.

По его словам, по области из 290 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет 150 тыс. находятся на диспансерном учете, поэтому «вопрос их оздоровления очень важен».

Е.САВИН отметил, что для оздоровления детей, проживающих в Харьковской области, из государственного бюджета уже выделено 2,85 млн. грн. Кроме этого, добавил он, из областного бюджета планируется выделить еще от 3 до 5 млн. грн. «для обеспечения путевками детей льготных категорий».

По словам Е.САВИНА, в целом в Харьковской области планируется открыть 834 учреждения по оздоровлению детей, из них 34 – загородных, 3 – санаторных, 766 – дневного пребывания, 13 лагерей труда и отдыха и 18 палаточных городков.