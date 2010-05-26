Польша: 70 украинских спасателей помогают пострадавшим

70 украинских спасателей в Польше оказывают помощь пострадавшим вследствие наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решением Кабинета министров Украины, с 23 мая МЧС продолжает оказывать помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Республики Польша, которая возникла из-за мощных ливней и привела к подтоплению населенных пунктов и сельхозугодий. Вследствие наводнения погибли 15 человек и нарушены нормальные условия жизнедеятельности населения. Самая сложная ситуация сложилась в Малопольском, Подкарпатском и Шленском воеводствах.

С 25 мая в зоне стихийного бедствия начал работу второй спасательный отряд МЧС. Всего на территории Подкарпатского воеводства (г. Тарнобжег и г. Баранов-Сандомирский) работает 2 спасательных отряды МЧС Украины общей численностью 70 лиц, которые с помощью 27 единиц техники, в том числе 12 насосов и 2 мотопомпы ликвидируют последствия подтопления. Спасательные отряды вовлечены в откачивание воды в населенных пунктах и оказания помощи жителям, потерпевшим от наводнения. Работа организована в круглосуточном режиме. На сегодня откачана вода из 19 жилых домов и оказана помощь жителям. Всего спасательными отрядами из затопленной территории откачаны 150 тыс. куб. м воды.