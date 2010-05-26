Завтра в Украине потеплеет

27 мая в Украине потеплеет до 22°, осадков не ожидается только на севере.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в четверг в северной части без осадков, температура воздуха будет колебаться от 3-8° тепла ночью до 17-22° днем. На остальной территории - кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (в южной половине, а ночью и в карпатском регионе местами сильные дожди). Температура ночью - 9-14°, в Крыму и на побережье морей - 15-17°; днем - 19-24°, на крайнем юге местами - 26-29°; на высокогорье Карпат ночью - 4-9°, днем - 10-15° тепла. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 17-22°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-8° тепла, днем - 20-22°.

26 мая температура воды в Черном и Азовском морях - 18-20°, в районе Ялты, Алушты и Феодосии - 11-14°, в Днепре возле Киева - 19°.