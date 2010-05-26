Стоит ли есть суши
Очень много «но»
Азиатская и, в частности, японская кухня, стала сейчас очень популярной. Многие блюда японской кухни содержат сырую рыбу и морепродукты, при употреблении которых есть тоже очень много «но».
Блюда их сырой рыбы и морепродуктов должны готовиться из абсолютно проверенных компонентов, прошедших тщательный контроль, в том числе и по паразитологическим показателям. Для каждого вида блюд, содержащих сырую рыбу, есть и свои микробиологические требования. В идеале блюдо должно проходить проверку дважды: сначала сырьевые компоненты, а потом то, что из них приготовлено. К тому же блюда из сырой рыбы должны подаваться на заказ, а храниться могут только в отдельных случаях и только на холоде не более 6 часов.
Если же вам очень нравится японская кухня, выработайте привычку посещать проверенные заведения: официально зарегистрированные, работающие под надзором контрольных органов, имеющие хорошую репутацию.
Не советую покупать суши и сашими на рынках, в палатках и киосках, где их нередко можно встретить на лотках с «корейскими салатами». Даже если они приготовлены с соблюдением всех гигиенических норм, им совершенно противопоказана транспортировка в неспециализированном транспорте и хранение в сомнительных условиях.
Каждый потребитель должен понимать потенциальную опасность экзотической пищи из сырой рыбы, ее абсолютную безопасность гарантировать сложно. Если же блюдо вызывает сомнения, лучше вообще отказаться от лакомства.
Светлана Шевелева