Стоит ли есть суши

Азиатская и, в частности, японская кухня, стала сейчас очень популярной. Многие блюда японской кухни содержат сырую рыбу и морепродукты, при употреблении которых есть тоже очень много «но».

Блюда их сырой рыбы и морепродуктов должны готовиться из абсолютно проверенных компонентов, прошедших тщательный контроль, в том числе и по паразитологическим показателям. Для каждого вида блюд, содержащих сырую рыбу, есть и свои микробиологические требования. В идеале блюдо должно проходить проверку дважды: сначала сырьевые компоненты, а потом то, что из них приготовлено. К тому же блюда из сырой рыбы должны подаваться на заказ, а храниться могут только в отдельных случаях и только на холоде не более 6 часов.

Если же вам очень нравится японская кухня, выработайте привычку посещать проверенные заведения: официально зарегистрированные, работающие под надзором контрольных органов, имеющие хорошую репутацию.

Не советую покупать суши и сашими на рынках, в палатках и киосках, где их нередко можно встретить на лотках с «корейскими салатами». Даже если они приготовлены с соблюдением всех гигиенических норм, им совершенно противопоказана транспортировка в неспециализированном транспорте и хранение в сомнительных условиях.

Каждый потребитель должен понимать потенциальную опасность экзотической пищи из сырой рыбы, ее абсолютную безопасность гарантировать сложно. Если же блюдо вызывает сомнения, лучше вообще отказаться от лакомства.

Светлана Шевелева

takzdorovo.ru