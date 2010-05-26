На Львовщине в бочке с брагой утонул 63-летний мужчина
13:13, 26 мая 2010Страна
0
Бочка емкостью около 4 тонн...
В Бродовском районе Львовской области 63-летний мужчина утонул в бочке с брагой.
Об этом сообщил УНИАН источник в Бродовском райотделе милиции ГУ МВД Украины во Львовской области.
Несчастный случай произошел 25 мая в селе Пониковица Бродовского района. Мужчина утонул в бочке емкостью около 4 тонн, которая стояла во дворе одного из крестьян.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter