Как победить изжогу?

Изжога чаще всего наблюдается у больных, страдающих язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, хроническим холециститом, желчнокаменной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.

Дело в том, что между желудком и пищеводом расположен сфинктер – мышечное кольцо, открывающееся, лишь когда пища проходит из пищевода в желудок. Все остальное время сфинктер плотно сжат. Но это в норме. У некоторых больных сфинктер постоянно приоткрыт, и желудочное содержимое периодически забрасывается вверх. Соляная кислота и желчь оказываются в пищеводе и раздражают его слизистую оболочку, вызывая изжогу.

Увы, с «неисправным» сфинктером ничего поделать нельзя. Ликвидировать причину изжоги практически невозможно. Но, чтобы неприятные ощущения появлялись реже, приходится соблюдать некоторые правила.

Например, не ложиться и не наклоняться в течение 1-2 часов после еды, а все время сохранять вертикальное положение. Иначе желчь и кислота из желудка сразу потекут в пищевод. Рекомендуют исключить жареную, консервированную, соленую или жирную рыбу.

Хлеб

Исключить из рациона свежий хлеб. Лучше употреблять слегка засохший вчерашний, а также сухари, бисквиты и печенье. Ржаной хлеб, сдоба и изделия из слоеного теста противопоказаны.

Мясо и птица

Нежирные сорта: говядина, телятина, куры. Их отваривают или готовят на пару в виде котлет, суфле, пюре, зраз или биточков. Лучше забыть об утках, гусях, свинине.

Овощи

Хороши кабачки, морковь, цветная капуста, картофель. Эти овощи отваривают или готовят на пару. Чреваты изжогой огурцы, белокочанная капуста, редька, репа, брюква, грибы, квашеные и маринованные овощи.

Молоко и молочные продукты

Частое их употребление прекрасно помогает от изжоги. Исключение составляют лишь острые сорта сыра и молочные продукты с высокой кислотностью (например, кислый кефир).

Фрукты и ягоды

Противопоказаны кислые виды и сорта. Для сладких ягод главное требование – спелость.

Напитки

Чай (но не слишком крепкий), сырые овощные соки (свекольный и морковный). Противопоказаны все газированные напитки, квас, кофе.

Соусы

Значительная их часть (грибные, мясные, рыбные, томатные) абсолютно неприемлема. Безвредны лишь молочные соусы с добавлением сметаны и нежирного сливочного масла.

Общие советы

Оптимальное количество приемов еды – шесть раз в сутки. Каждый раз лучше всего съедать минимум пищи. Температура блюд особой роли не играет, а соли лучше употреблять возможно меньше.

medicina.ua