Херсонщина: 4-летний ребенок отравился неизвестным веществом

В селе Дудчаны Нововоронцовского района Херсонской области 4-летний мальчик отравился неизвестным веществом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Херсонской области.

Вечером 25 мая родители заметили болезненное состояние ребенка и обратились к местному фельдшеру, который принял решение отвезти мальчика в Нововоронцовскую райбольницу. Оттуда ребенка в экстренном порядке отправили в Херсонскую областную детскую больницу. По данным на 23.00 25 мая состояние больного оценивалось как тяжелое.