Херсонщина: 4-летний ребенок отравился неизвестным веществом
12:19, 26 мая 2010Страна
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В тяжёлом состоянии
В селе Дудчаны Нововоронцовского района Херсонской области 4-летний мальчик отравился неизвестным веществом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Херсонской области.
Вечером 25 мая родители заметили болезненное состояние ребенка и обратились к местному фельдшеру, который принял решение отвезти мальчика в Нововоронцовскую райбольницу. Оттуда ребенка в экстренном порядке отправили в Херсонскую областную детскую больницу. По данным на 23.00 25 мая состояние больного оценивалось как тяжелое.
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