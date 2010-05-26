Запретят перепрофилирование оздоровительных заведений?

Кабинет министров одобрил законопроект о запрещении перепрофилирования детских оздоровительных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сегодня журналистам.

Открывая заседание правительства, премьер-министр Николай АЗАРОВ назвал этот законопроект очень важным, поскольку в последнее время распространяется практика ликвидации оздоровительных центров или их передачи в непрофильную аренду. «Все мы знаем, что бесхозяйственное обращение, иногда и хищнический захват детских лагерей, баз отдыха, профилакториев резко сократило возможности государства оздоравливать детей. Да, государству не хватало денег, чтобы содержать сеть оздоровительных заведений, но так будет не всегда», - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что стратегический план Президента и правительства предусматривает обеспечить здоровые поколения граждан. «Лечению, профилактике и оздоровлению граждан правительство уделяет чрезвычайное внимание. В частности, принятие законопроекта о запрещении ликвидации, перепрофилирования, отчуждения заведений для оздоровления и отдыха позволит обеспечить сохранение и развитие сети таких заведений», - считает Н.АЗАРОВ.