Чем полезны фисташки?

Съев за день всего горстку фисташек, вы можете защититься от болезней сердца и даже рака, считают учёные из Университета Пенсильвании (США), которые утверждают, что в фисташках содержится огромное количество антиоксидантов, стоящих на страже атакуемых свободными радикалами наших клеток.

Ранее тот же коллектив учёных доказал, что фисташки разрушают «плохой» холестерин, который вызывает сердечные приступы и инсульты. Эксперименты показали, что этот вид орехов снижает концентрацию липидов и липопротеинов, которые являются факторами риска сердечных недугов.

Новая работа американских специалистов показывает, что фисташки обладают и другими полезными качествами. Так, в них содержится гораздо больше лютеина, бета-каротина и гамма-токоферола, чем в других видах орехов. Бета-каротин преобразуется в организме в витамин А, который предотвращает рак, а гамма-токоферол является разновидностью витамина Е, защищающего от проблем с сердцем. Лютеин, содержащийся также в зелёных листовых овощах, играет большую роль в физиологии зрения и обеспечивает здоровье кожи.

Кроме того, все перечисленные антиоксиданты не дают холестерину продвигаться в кровеносные сосуды и вызывать воспаление.

Исследователи провели эксперимент на добровольцах, поделённых на три группы. Одна в течение месяца придерживалась противохолестериновой диеты, не содержащей орехов, а вторая и третья питались одинаковыми продуктами, но употребляли разное количество фисташек — по 42 и 85 г орехов в день. Результаты обследования испытуемых по истечении месяца показали, что у потреблявших наибольшее количество фисташек в крови было больше антиоксидантов и меньше холестерина.

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