Черниговщина и Сумщина: ветер повредил кровли 30 домов

В Черниговской и Сумской областях шквалистыми порывами ветра повреждены кровли 30 частных жилых домов и 4 зернохранилищ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера днем на территории Черниговской и Сумской областей сложилась сложная метеорологическая ситуация, которая сопровождалась шквалистыми порывами ветра.

В с. Маковое Шосткинского района Сумской области шквалистыми порывами ветра частично повреждены кровли 10 частных жилых домов.

В селе Южное Ичнянского района Черниговской области шквалистыми порывами ветра частично повреждены кровли 20 частных жилых домов и 4 зернохранилищ.

Комиссией по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций районных администраций созданы рабочие группы для проведения безотлагательных аварийно-восстановительных работ и уточнения ущерба.