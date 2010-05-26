Продолжается ликвидация последствий подтоплений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день в Мукачевском и Береговском районах Закарпатской области остаются подтопленными 2 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, в с. Междуречье Сокальского района Львовской области остаются подтопленным 2 частных жилищных дома (откачана вода из 2-х домов) и 33 хозяйственных здания, в двух районах области остаются подтопленными 108 подвалов жилых домов (откачана вода из 189 подвалов), 116 частных усадеб (отведена вода от 137 усадеб) и около 1 тыс. 703 га сельскохозяйственных угодий. В Каменка-Бугском и Сокальском районах остаются подтопленными 100 колодцев.

К ликвидации последствий подтоплений, оползней и восстановления автодорог привлечены 121 человек и 63 ед. техники, в том числе от МЧС 23 чел. личного состава и 10 ед. техники.

В пострадавших районах областей комиссиями райгосадминистраций уточняется ущерб.

В наиболее пострадавших районах областей работают оперативные группы Главных управлений МЧС в областях. Ситуация находится под контролем МЧС.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 15-18 мая на территориях Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей интенсивные осадки, шквалистые порывы ветра привели к формированию быстротекущих дождевых потоков и вследствие захламленности потоков, придорожных канав и кювета произошло подтопление частных усадеб, сельскохозяйственных угодий, подвалов жилых домов, повреждение автомобильных дорог и мостов.