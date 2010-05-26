Новый вид шоколада борется с морщинами

Антикоа – новый вид шоколада, который замедляет процесс старения и сдерживает образование морщин. Дело в том, что этот шоколад насыщен натуральными антиоксидантами, которые способны защитить кожу от негативного воздействия свободных радикалов.

Проведенные исследования показали: всего 20 граммов шоколада в день могут предотвратить образование морщин, насыщая влагой кожу и увеличивая ее эластичность. Собственно, сам шоколад разработал шоколатье Барри Каллебаут. Теперь из него делаются полезные для здоровья шоколадные батончики, напитки и драже.

Барри Каллебаут сумел найти способ сохранения антиоксидантов флавонолов, которые содержатся в какао бобах, но в процессе приготовления шоколада обычно разрушаются. Сами флавонолы поглощают свободные радикалы, которые образуются в организме из-за курения, общего загрязнения, кофеина и недостатка сна. А свободные радикалы ускоряют процесс старения.

newsland.ru