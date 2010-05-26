Ходьба полезней фитнеса

Обыкновенная ходьба может оказаться эффективней работы до седьмого пота в тренажерном зале, считают ученые из Университета Альберты в Канаде. Они выяснили, что пешие прогулки полезнее для сердца, да и не забросить такие тренировки гораздо проще.

Ученые пригласили 128 добровольцев, ведущих малоподвижный образ жизни, и при их помощи сравнили две программа тренировок: традиционные упражнения в тренажерном зале и ходьбу.

Для этого добровольцам выдали шагомеры, а схемы тренировок откорректировали таким образом, чтобы количество потраченной энергии было одинаковым.

"Пешей" группе предлагали постепенно увеличивать количество пройденных шагов, стараясь довести их до 10 тысяч в день. К концу исследования участники эксперимента смогли пройти до 9221 шага, таким образом выполнив 92 процента программы.

Через полгода занятий исследователи обнаружили, что здоровье "пеших" добровольцев стало лучше, чем у тех, кто занимался по фитнес-программе.

Например, их систолическое давление снизилось на 9 процентов, а у занимавшихся в зале - только на 3 процента. Произошли и положительные изменения в функциях легких и уровне усвоения кислорода.

Кроме того, исследователи заметили, что участники эксперимента с удовольствием ходили и считали пройденные шаги при помощи шагомера, стараясь постепенно увеличивать дневную норму.

"Люди могут использовать шагомер дома и "собирать" нужные шаги в течение дня, — рассказывают авторы исследования, — без каких-либо поездок и с минимумом планирования". Кроме того, наличие шагомера само по себе заставляет человека больше двигаться.

newsland.ru