10 самых опасных продуктов вашего питания

Специалисты Института экогигиены и токсикологии, Национальной медакадемии, Украинского НИИ питания и нескольких частных медицинских центров составили рейтинг самых опасных продуктов, употребляемых человечеством. В десятку "худших" попали всем нам знакомые шоколадки, газировка, майонез и даже белый хлеб.

Многие "участники" рейтинга часто становятся причинами отравлений и тяжелых аллергических реакций, но для здоровых людей вполне безопасны. По мнению врачей, все зависит от дозировки. В небольших количествах прием такой пищи может быть вполне безвредным.

1. Чипсы и газировка

О том, что чипсы вредны, мы слышали не раз. Но почему? А потому что чипсы - это смесь углеводов и жира, в оболочке красителей и заменителей вкуса. Из-за особенностей приготовления в чипсах образуется уйма канцерогенов - веществ, провоцирующих рак. А гидрогенизированные жиры ведут к увеличению уровня холестерина в крови, что повышает риск инфарктов и инсультов.

Сладкие газированные напитки - смесь сахара, химии и газов. Как правило, содержат аспартам (Е951), синтетический сахарозаменитель. Фелатанин, содержащийся в аспартаме изменяет порог чувствительности, при употреблении в больших дозах способствует развитию маниакальной депрессии, припадков паники, злости и насилия.

Но самое главное - газировка с аспартамом не утоляет жажду. Слюна плохо удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, поэтому после употребления напитков во рту остается ощущение приторности, которое хочется снять новой порцией напитка. В результате, напитки с аспартамом становятся напитками для возбуждения жажды, а не для ее утоления. Поэтому газированные напитки лучше вообще не употреблять, но если Вы все же пьете колу, то обязательно запивайте ее обычной водой.

Кроме того, бензоат натрия (Е211) используемый как консервант, угнетает ферменты, что приводит к нарушению обмена веществ и ожирению.

2. Фастфуд

Самая быстрая еда - беляши, чебуреки, картошка фри, шаурма и вообще все, что жарится - очень вредна. Потому что жарят все это зачастую в одном и том же масле, которое могут не менять несколько суток. Результат - все те же канцерогены. С годами подобное питание приводит к нарушению в области пищеварения - к колитам, гастритам, изжоге, запорам и т.п.

Другая разновидность фастфуда - сухарики, орешки, шоколадно-ореховые батончики и прочие любимые детьми продукты - также приводят с годами к различным болезням и ожирению. Диетологи всего мира уверены, что питание определяет продолжительность и качество жизни ребенка. А вкусовые привычки остаются с человеком на всю жизнь. Так что старайтесь с самого детства приучать детей к здоровой и полезной пище, не позволяя ребенку злоупотреблять шоколадками.

3. Колбаса, копчености

Сосиски, колбасы, пельмени и т.д. Продукция, которую мы чаще всего с вами покупаем, содержит больше ароматизаторов и красителей, чем мяса.

Отметим, что копченые мясо и рыба тоже попали в рейтинг за высокое содержание канцерогенов. Они образуются в процессе обработки в виде вещества бензопирена.

Помимо этого, все больше производителей переходит на генно- модифицированное сырье. Например, сосиски, колбасы на 80% (!) состоят из трансгенной сои. А один кусочек копченой колбасы содержит столько фенольных соединений, сколько человек вдыхает в городе за год! Фенол крайне токсичен.

4. Овощи и фрукты, продукты с консервантами

Даже самые полезные и натуральные продукты могут стать вредными, если выращены, например, возле шоссе или завода. Отведав таких овощей, можно получить изрядную долю бензопирена и других, вызывающих рак веществ.

Что касается консервантов, они могут содержать глютамат натрия. Отравление этим веществом появляется в виде головной боли, спазмов сосудов и даже нарушения обмена веществ.

5. Маргарин, пирожные и злаковые

Маргарин - это сплошной трансгенный жир - самый вредный вид жира. Для человека опасность представляют все продукты с его содержанием. Это пирожные, торты с кремом, изделия из слоеного теста. Чрезмерная любовь к этим насыщенным сахаром и жиром продуктам практически гарантирует нарушение обмена веществ и лишний вес.

Злаковые, в частности, белый хлеб, попали в список из-за того, что часто вызывают непереносимость. Эта болезнь называется целиакией. Симптомы колеблются от проблем с кишечником до диабета и бесплодия.

6. Кофе и энергетики, молоко

Две-три чашки в день, не больше. Столько может выпивать взрослый человек, не рискуя истощить свою нервную систему. Кофе повышает сердечное давление, вызывает сердцебиение и даже головную боль.

А уж энергетическими напитками вообще лучше не злоупотреблять. До сих пор учеными не выяснен полный состав энергетиков, которыми так любят баловаться молодые люди. Кроме того, за последние несколько лет врачами зарегистрированы десятки случаев летального исхода от остановки сердца после принятия нескольких энергетиков.

Молоко, как и хлеб, также часто является непереносимым продуктом. Отравление молочными белками в тяжелых случаях может привести даже к летальному исходу.

7. Домашние заготовки и мороженое

Если крутить банки по всем правилам - соблюдать дозировку продуктов и не пренебрегать элементарной пищевой безопасностью (правильной стерилизацией, проливанием рассола), соленые огурчики и помидорчики можно есть без опаски. Однако в противном случае человеку может грозить серьезное отравление плесенью или другими бактериями.

Мороженое в свою очередь содержит загустители и ароматизаторы, которые могут замедлять обмен веществ. А это, по меньшей мере, повышенный риск появления лишнего веса.

8. Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, чупа-чупс

Содержат огромное количество сахара, химические добавки, красители, заменители и т.д. Одним словом, никакой пользы. Эти конфеты могут спровоцировать гастрит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, а также различные болезни зубов и десен, о чем не перестают нам напоминать производители зубной пасты по телевизору.

9. Шоколадные батончики

Вспомните прямо сейчас Snikers или Mars. Из чего они состоят? Вы скажите из орехов, карамели, нуги и шоколада. Вовсе нет. На самом деле - это гигантское количество калорий в сочетании с химическими добавками, генетически модифицированными продуктами, красителями и ароматизаторами.

Так что "польза" батончиков на лицо…

10. Майонез

Майонез полон транс-жиров, которые являются канцерогенными и вдобавок вызывают повышение уровня холестерина. Майонезы есть нельзя, особенно в пластиковых упаковках. Знаете ли Вы, что уксус выделяет из пластика самые канцерогенные вещества, которые незаметно вместе с салатами или пельменями попадают в наши желудки.

Майонез содержит огромное количество консервантов и стабилизаторов.

К числу вредных продуктов относятся также и кетчуп, различные соусы и заправки, в широким ассортименте представленные на прилавках магазинов. Они содержат огромное количество красителей и заменителей вкусов.

delo.ua