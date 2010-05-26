Ривне: 6 гостей свадьбы в больнице с пищевым отравлением

В Ривне шесть человек госпитализированы с пищевым отравлением после празднования свадьбы 22-23 мая в кафе-баре и дома у родителей невесты.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, на свадьбу были приглашены 70 человек. Первые больные обратились к врачу 24 мая. Все больные госпитализированы в инфекционное отделение центральной городской больницы Ривне. Состояние больных – средней тяжести.

Областной и городской СЭС проводится расследование причин вспышки, осуществляются противоэпидемические мероприятия.