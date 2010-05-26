Специи для мяса предотвращают образование канцерогенов

Добавление определённых специй в котлеты для бургеров, обжариваемых на гриле, не только меняет вкус мяса, но и снижает риск возникновения рака у тех, кто увлекается этой пищей. Таково мнение специалистов из Университета штата Канзаса (США).

Изучив шесть специй, ученые обнаружили, что три из них - китайский имбирь (Boesenbergia rotunda), розмарин и куркума - благодаря обилию антиоксидантов предотвращают образование гетероциклических аминов (HCA). Эти вещества образуются во время жарки мяса (в особенности говядины) при высоких температурах и классифицируются Международным агентством по онкологическим исследованиям как "вероятно канцерогенные".

Три названные специи сокращают количество образующихся гетероциклических аминов в среднем на 40%. Как следствие, у человека, потребляющего жареное мясо, снижается риск развития рака кишечника, желудка, лёгких, поджелудочной железы, груди и предстательной железы. Наилучшую защиту от HCA обеспечивает розмарин: он подавляет формирование аминов на 61-79%. А наименее эффективны в этом отношении из изученных специй тмин, семена кориандра и галанговый корень.

Кстати, куркума тоже способна предотвращать некоторые недуги: речь идёт о болезни Альцгеймера и деменции (старческом слабоумии). Содержащиеся в куркуме вещества препятствует образованию в мозге амилоидных бляшек, из-за которых и развивается слабоумие, и растворяет уже имеющиеся.

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