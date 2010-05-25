В Одессе открыт мединститут

В Одессе при Международном гуманитарном университете открыт медицинский институт, в состав которого входит также медицинский колледж.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской Национальной юридической академии.

В институте будут готовить специалистов по квалификации провизор-косметолог, а в колледже - младших специалистов и бакалавров по специальности фармацевт.

В этом году в институте будет осуществлен набор студентов по специальности «Технология парфюмерно-косметических средств» квалификации провизор-косметолог сроком обучения 5 лет. А выпускники 9-х классов общеобразовательных школ могут поступать в медицинский колледж и, проучившись 3 года, получить диплом об окончании средней школы и специальность «фармацевт».

Как подчеркивают в пресс-службе ОНЮА, «открытие Одесского мединститута при Международном гуманитарном университете является своевременным и актуальным, поскольку ежедневно на фармацевтический рынок поступают десятки новых лекарственных средств, с новыми торговыми названиями в различных лекарственных формах».