3-летний мальчик ранил из пистолета 2-летнюю сестру

24 мая в Никополе Днепропетровской области 3-летний мальчик травмировал из пневматического пистолета свою 2-летнюю сестру.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Как было установлено, мальчик нашел под пассажирским сидением автомобиля «Рено», принадлежащего его 56-летнему дедушке, пневматический револьвер «Альфа 420» и, направив в сторону сестры, осуществил выстрел в голову ребенка.

Девочка госпитализирована в больницу с диагнозом „ушиб головного мозга”.

Следственным отделом Никопольского городского отдела милиции решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение).