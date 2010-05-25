Погода на завтра

Завтра на Левобережье, днем и на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, днем 18-23°, на юге 22-27°; в западных и северных областях ночью 5-10°, в Волынской и Ривненской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 15-20° тепла; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в среду ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 17-19°.