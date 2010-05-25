На Прикарпатье для профилактики рака дополнительно выделят 2 млн.грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации такое решение принято на совместном заседании коллегии областной государственной администрации и Совета по вопросам социально-экономического развития региона, борьбы с коррупцией и преступностью.

«Принято решение о выделении дополнительно 2 млн.грн. на приобретение медоборудования для лечения и профилактики онкозаболеваний прикарпатцев, - уточнили в пресс-службе. - Эти средства будут направлены на закупку новых рентгенаппаратов и современных аппаратов УЗИ для лечебных учреждений Городенковского, Рогатинского, Тисминецького, Косовского и Верховинского районов, а также областного онкодиспансера. Медицинское оборудование приобретут в лизинг ».

«Вопросы профилактики рака - это вопрос № 1 в области», - подчеркнул глава облгосадминистрации Михаил Вышиванюк. - Вообще для приобретения необходимого медицинского оборудования в областном бюджете заложено 5 млн грн ».

По словам начальника главного управления здравоохранения ОГА Любомира МАЛОФИЯ Ивано-Франковский областной онкодиспансер обеспечен современным медицинским оборудованием лишь на 40% от потребности. Существует острая потребность в приобретении современного рентгендиагностичного комплекса и маммографов.

Справка УНИАН. В области на учете находятся 19 239 онкобольных. Ежедневно прикарпатские медики регистрируют почти 10 случаев злокачественных новообразований. 85% онкобольных - люди старше 50 лет, которые медлят с обследованием. Смертность таких больных до года - 34%. В 2009 году на Прикарпатье зарегистрировано 3555 случаев злокачественных заболеваний.На Прикарпатье действует региональная программа противораковой борьбы на 2001-2010 годы.