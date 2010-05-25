"Худший врач Норвегии" нашла работу в Швеции

Шведские медики узнали о том, что в одном из медучреждений страны трудится хирург, совершившая несколько десятков профессиональных ошибок, сообщает The Local. Внимание шведов к профессиональной деятельности хирурга привлекли норвежские СМИ, прозвавшие 62-летнюю Йоханну Крог (Johanne Krogh) худшим врачом в стране.

Согласно сообщению норвежской телерадиовещательной компании NRK, Крог десятки раз допускала халатность в отношении пациентов во время работы в медучреждениях Норвегии. За ошибки хирурга медицинские страховые компании выплатили пациентам около 1,7 миллиона долларов.

В частности, в одном из эпизодов врач после конфликта с другим хирургом в ярости выбежала из операционной во время хирургического вмешательства. После этого больному сделали две восстановительные операции, однако пациент скончался в результате заражения операционной раны. Кроме того, несколько пациентов сообщили, что после выполненных Крог операций на бедре, одна из ног у них стала короче другой.

Представители норвежской системы медицинского страхования получили 42 жалобы на действия хирурга от пациентов. Страховые выплаты получили 29 пострадавших, еще два случая халатности в настоящее время рассматриваются норвежским судом. После первых 20 случаев халатности Крог лишили лицензии хирурга и отстранили от участия в операциях.

Руководитель медицинской службы шведского округа Евлеборг, где трудится Крог, Кьелл Норрман (Kjell Norrman) поблагодарил норвежских медиков за предоставление информации о ее профессиональной деятельности в Норвегии. Однако он отметил, что во время работы в шведской больнице хирург добросовестно выполняла свои профессиональные обязанности. Так как медик не допускала никаких нарушений, она сможет продолжить оперировать

medportal.ru