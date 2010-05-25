Чем опасен городской воздух

Молодое сердце сразу начинает проявлять негативные последствия от воздействия загрязнённого воздуха, а маленькие кусочки инактивированных бактерий от воздушных загрязнителей, попадая в организм, могут значительно ухудшить здоровье с юного возраста. Загрязнение воздуха приводит к существенному повреждению молодого и здорового сердца и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов, подтвердило исследование, проведенное Instituto Nacional de Pediatria в Мехико, Университетом Монтаны и Big Sky High School в Миссуле /Мексика/. Более того, кардиологам удалось впервые установить, что различные виды загрязняющих веществ в воздухе обладают разными эффектами на сердце.

Врачи изучили сердца молодых людей 18-23 лет, которые жили в Мехико и умерли из-за несчастного случая. Мехико - один из наиболее экологически неблагоприятных городов в Северной Америке, где воздух содержит высокие концентрации микроскопических загрязняющих веществ, известных как твёрдые частицы или эндотоксины. Эндотоксины - это фрагменты мёртвых бактерий, которые могут проникнуть в тело путём добавления к твёрдым частицам. Таким образом вдыхание экологически грязного воздуха способствует хроническому воспалению в органах, в первую очередь в сердце, поясняют медики.

Было зафиксировано, что воздух на юге Мехико содержит более высокие уровни эндотоксинов, из-за чего жители южных районов испытывали сильную воспалительную реакцию от действия вредных веществ в воздухе и имели завышенные концентрации маркеров ИЛ-1β и TNF-α, причастных к гибели клеток сердечной мышцы и сепсису.

Клиницисты сделали выводы, что загрязнённый воздух, в основном из-за активности опасных эндотоксинов, провоцирует сильное воспаление даже в сердцах молодых людей, а правый желудочек сердца реагирует на процессы воспаления отлично от левого. Различия в ответе на воспаление учёные связывают с наличием у левого желудочка более мелких кровеносных сосудов для перекачки кислорода крови в организме. Правый желудочек не качает венозную кровь в лёгкие так же энергично, как левый.

ami-tass.ru