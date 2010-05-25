Умер ректор Ивано-Франковского медицинского университета

На 78-м году ушел из жизни Нейко Евгений Михайлович, ректор Ивано-Франковского национального медицинского университета, действительный член Академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор.

Об этом сообщили в ректорате медуниверситета.

Церемония прощания состоится по адресу г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 2 (Центральный корпус университета) 25.05.2010 с 17-ти часов. Похороны - 26.05.2010 в 12:00 ч.

Справка УНИАН. Евгений Нейко родился 7 октября 1937 в с. Смотрич Дунаевецкого района Хмельницкой области. В 1956 г. получил высшее медицинское образование в Станиславском медицинском институте, в этом вузе стал аспирантом кафедры патологической физиологии. Получил научные степени кандидата медицинских наук, доктора медицинских наук, ученые звания доцента, профессора, академика - действительного члена Академии медицинских наук Украины и международное признание с избранием Почетным членом Польской Академии Медицины.

Руководитель, ученый, практик, основатель Прикарпатской терапевтической школы, автор 15 изобретений, 50 рационализаторских предложений, более 600 научных работ, монографий, весомые разработки в лечении многих болезней.