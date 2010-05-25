Одещина: любители пикника попали в больницу с отравлением

В Одесской области 7 человек, в том числе двое детей 13-ти и 11-ти лет, госпитализированы в Измаильскую горбольницу в результате отравления грибами на пикнике.

Как сообщила УНИАН представитель Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной администрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, «пострадавшие, по данным медиков, находятся в состоянии средней тяжести, угрозы для их жизни уже нет».

Причины отравления участников пикника устанавливает Измаильская районная СЭС, добавила Л.ЯНКОВСКАЯ.