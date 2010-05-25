Имбирь устранит крепатуру

Исследователи из Университета Джорджии (США) установили, что ежедневное потребление имбиря уменьшает мышечные боли после физической нагрузки.

Имбирный корень издавна был известен как эффективное народное средство для лечения различных заболеваний, таких как простуда или расстройство желудка. Эта пряность оказывает также противовоспалительное действие.

Участники исследования (две группы из 34 и 40 добровольцев) употребляли капсулы, содержащие по два грамма имбиря или плацебо в течение 11 дней подряд. На восьмой день они выполнили специальный комплекс упражнений высокой интенсивности. Степень боли оценивалась в течение трех дней.

Исследования показали, что ежедневный прием имбиря сократил болевые ощущения на 25%. Дополнительно выяснилось, что при нагревании имбирь увеличивает свой обезболивающий эффект, поэтому его полезно добавлять в процессе приготовлении пищи.

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