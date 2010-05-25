Целлюлит полезен для женского здоровья

Не спешите избавляться от целлюлита! Кому-то такой призыв может показаться, по меньшей мере, странным - женщины тратят столько сил и средств лечение целлюлита, что данное заявление выглядит просто нелепым и смешным. Но, оказывается, есть в подобном подходе и известный здравый смысл. В чем же он?

Недавно были обнародовано результаты исследования Оксфордского центра диабета, эндокринологии и метаболизма, которые показали: наличие жировой прослойки в области бедер снижает риск развития диабета и болезней сердца у женщин.

Дело в том, что именно жировая прослойка на бедрах имеет свойство поглощать жирные кислоты, небезопасные для организма. Также жировой слой богат адипонектином, который подавляет воспалительные процессы и препятствует закупорке артерий.

Не забудем и о том, что синтез женских половых гормонов также тесно связан с наличием достаточного количества жировой ткани. А от гормонов, в свою очередь, зависит правильное функционирование репродуктивной системы женщины и не ее одной. Эстрогены (женские половые гормоны) являются не только фактором нашей сексуальности, но и важной частью профилактики атеросклероза. Они укрепляют сосуды и продлевают жизнь сердечно-сосудистой системы женщины.

Именно поэтому можно без преувеличения сказать, что жировые запасы в области бедер позволяют поддерживать здоровье женщины, защищая ее от диабета, болезней сердца и сосудов. Конечно, нужно стремиться к красоте, но если подобные проблемы или предрасположенность к ним имеют место быть, врачи считают, что небольшой целлюлит здесь не вред, а благо для организма.

newsland.ru