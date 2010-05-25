Как лечат домашние цветы

Ни для кого не секрет, что долгое пребывание в закрытых помещениях сказывается на здоровье человека не лучшим образом. Находясь в своей квартире или офисе, нам приходится дышать не только обычной пылью, но и различными химическими веществами, о существовании которых мы часто даже не догадываемся. К счастью, предлагаемый нами метод вполне способен снизить уровень вредных примесей в помещении.

Помочь очистить воздух в доме нам помогут обычные комнатные растения, если правильно расставить их в помещении, можно легко оградить себя от негативного воздействия вредных факторов.

Использование всевозможных чистящих и моющих средств увеличивает процент содержания в воздухе такого опасного вещества, как аммиак. Комнатное растение под названием азалия поможет удалить из воздуха данную примесь. Чаще всего мы используем чистящие средства в ванной и туалетной комнате, а также на кухне, вот поэтому эти комнаты и должны стать местом обитания азалии.

После покраски стен или других поверхностей в воздухе появляется еще одно не менее опасное вещество – трихлорэтилен, входящее в состав практически всех видов красок и растворителей. Избавить себя от такой напасти можно при помощи хризантемы, вам достаточно поставить в отремонтированную комнату данный цветок, прежде чем вы начнете жить в ней.

Формальдегид в настоящее время можно обнаружить практически во всех домах, так как часто содержится в различных строительных материалах. Удалить из воздуха формальдегид может обычный фикус, вы можете поместить его в любой комнате.

Домашнее растение под названием филодендрон помогает ликвидировать пентахлорфенол, вещество, содержащееся в древесных отходах, из которых сейчас изготавливают дешевую корпусную мебель. Также филодендрон имеет крупные листья, обладающие способностью увеличивать влажность воздуха в комнате. Его неоспоримые качества позволяют использовать его для всех комнат, особенно он будет полез в детской.

Хлорофитум – домашнее растение, отлично освежающее воздух в помещении. Кроме этого, цветок удаляет из воздуха примеси угарного газа, а также формальдегид. Также данное комнатное растение будет необходимо тем людям, которые страдают от аллергий.

Бытовая химия и красящие средства по уходу за обувью выделяют опасное вещество бензол. Но помочь очистить от примеси воздух может обыкновенный плющ. Если вы поставите растение на кухне или в прихожей, то о вредном воздействии бензола на свой организм можете забыть.

Порой для очищения воздуха в комнатах люди приобретают кучу дорогостоящей техники, а на самом деле привычные комнатные растение решают эту проблему гораздо эффективнее.

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