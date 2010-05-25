Чем полезен свекольный сок

Свекольный сок увеличивает выносливость человека, заставляя мышцы экономить энергию. Открытие сделано учёными из Университета Эксетера (Великобритания), которые изучают свойства свекольного сока с прошлого года.

Ранее эти же исследователи выяснили, что спортсмены, пьющие свекольный сок, меньше устают от физических нагрузок - таким образом, длительность занятий может быть увеличена на 16%. Самый заметный эффект от приема сока этого овоща достигается при регулярных тренировках.

Ну а теперь специалистам удалось понять, как "работает" свёкла. Для этого учёные отобрали семерых здоровых мужчин и попросили их выполнить серию упражнений с разгибанием ног в коленях. При этом замерялся уровень физического напряжения испытуемых и проводилось магнитно-резонансное сканирование, позволявшее наблюдать за тем, что происходит с мышцами. Тест повторялся дважды: сначала мужчины выполняли упражнения, выпив свекольный сок; через некоторое время вместо сока использовался напиток-плацебо из чёрной смородины.

Оказалось, что после употребления сока свёклы в крови удваивалось количество определённого нитрата и сокращалась скорость использования мышцами основного источника энергии - аденозинтрифосфата. Как результат, мышцы испытуемых работали более эффективно и поглощали меньше кислорода.

Руководитель исследования профессор Энди Джонс говорит, что первые выводы его коллег о пользе свекольного сока заинтересовали мир профессионального спорта. Результаты второй работы должны вызвать ещё большее внимания спортсменов.

newsland.ru