Болеутоляющие приводят к головным болям

Многие люди регулярно прибегают к помощи болеутоляющих лекарств. Но ученые из Гетеборгского Университета предупреждают: слишком частое употребление самых обычных и привычных нам болеутоляющих препаратов, отпускаемых без рецепта врача, способно привести к возникновению хронических головных болей.

Институт изучения общественного мнения Sifo по просьбе исследователей провел опрос 45000 шведов, целью которого было выяснить обстоятельства, касающиеся головных болей и употребления лекарств.

Полученные результаты показали следующее: к наиболее быстрому развитию хронической головной боли приводят триптаны. Это лекарственные средства, используемые еще с 80-х годов, как это не иронично, против мигрени. Но все же чаще головные боли развиваются после чрезмерного употребления обычных таблеток, среди которых упоминается регулярно покупаемый шведами Alvedon.

Фармацевт и аспирант Гетеборгского университета Пернилла Йонссон так прокомментировала приведенные данные: "Мы не знаем пока от чего это зависит, однако медицинские препараты, принимаемые чаще, чем десять дней в месяц в течение, как минимум, трех месяцев, могут стать фактором риска развития хронических головных болей".

medkarta.com