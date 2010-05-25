Когда в Украине будет экстренная медицинская помощь?

Министерство здравоохранения Украины инициирует введение общегосударственной системы предоставления экстренной медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В соответствии с сообщением, 21 мая в министерстве презентовали проект Закона Украины «Об общегосударственной Системе предоставления экстренной медицинской помощи». Данный законопроект разработан во исполнение приказа Минздрава Украины от 1 июня 2009 года «О создании Единой Системы предоставления экстренной медицинской помощи».

Министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК, открывая еженедельное аппаратное совещание в Минздраве Украины, отметил, что этот проект закона на сегодняшний день уже наработан, согласован со всеми ведомствами, центральным аппаратом, и со всеми областными государственными администрациями.

«Перед тем как подавать проект закона «Об общегосударственной Системе предоставления экстренной медицинской помощи» в Кабинет Министров Украины и передавать потом в Верховную Раду Украины мы представим его на аппаратном совещании в Минздраве Украины. После сегодняшней презентации мы будем представлять его в присутствии вице-премьер-министра Украины Владимира СЕМИНОЖЕНКО, начальников главных управлений Министерства здравоохранения Украины и главных врачей всех центральных районных больниц на всеукраинском совещании, которое состоится 27 мая в городе Житомире», - сказал З.МЫТНИК.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, приказом министерства был утвержден норматив предоставления экстренной медицинской помощи в пределах 10-минутной транспортной доступности в городах и 20-минутной транспортной доступности в сельской местности с учетом численности и плотности проживания населения, состояния транспортных магистралей, интенсивности движения транспорта.

Также приказом утверждено: Положение о единой системе предоставления экстренной медицинской помощи; Положение об отделении неотложной медицинской помощи больницы; Правила вызову бригад скорой медицинской помощи; Порядок госпитализации пациентов бригадами скорой медицинской помощи в лечебно-профилактические учреждения; Порядок действий медицинского персонала скорой медицинской помощи при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций.