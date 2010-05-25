Виннитчина: 11 человек отравились противопожарным порошком

В Винницкой области 11 человек пострадали в результате отравления противопожарным порошком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в области, вчера в 16.00 в с. Иванов Калиновского района на территории цеха по изготовлении деревянных окон и дверей от удара молнии в трансформаторную подстанцию и срабатывания системы порошкового пожаротушения пострадали 11 человек. Они с предварительным диагнозом “отравление противопожарным порошком” госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.