На Кировоградщине чаще умирают от болезней кровообращения

В течение января-марта 2010 на Кировоградщине среди причин смертности населения первое место занимали болезни системы кровообращения (2891 случаев), на втором месте - злокачественные новообразования (522), на третьем - внешние причины смерти, среди которых несчастные случаи, отравления, убийства (362) .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управление статистики в области.

Среди других наиболее распространенных причин смерти - не уточненные или неизвестные обстоятельства (349 случаев), болезни органов пищеварения (149) и органов дыхания (124).

Всего, в 1-м квартале 2010 года количество умерших в области уменьшилось на 4% до 4619 человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2009 года в области уменьшилось количество смертельных случаев от отравления и действия алкоголя (на 45%), болезней мочеполовой системы (вдвое), расстройств психики и поведения (на 92%).

Одновременно, в течение января-марта 2010 количество умерших вследствие заболевания гриппом и пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась - 40 случаев.