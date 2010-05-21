В Сумах родители забыли на тротуаре 5-месячного ребенка

В городе Сумы нашли 5-месячного ребенка, которого потеряли пьяные родители.

Как сообщил УНИАН начальник ОСО СГУ ГУМВД Украины в Сумской области Владимир КУЗЬМЕНКО, поздно ночью в дежурную часть милиции поступило телефонное сообщение от местной жительницы о том, что исчез ее ребенок. Сама девочка из дома уйти никак не могла, поскольку ей исполнилось лишь 5 месяцев от роду. Поэтому первая версия, которая возникла у правоохранителей, – ребенка похитили. Руководством Сумского городского управления милиции ночью по тревоге был поднят личный состав Ковпаковского райотдела СГУ ГУМВД Украины в Сумской области.

Работники милиции сразу же выехали по указанному адресу, где их ожидали мать и отец ребенка, причем оба были сильно пьяны. Поговорив с родителями, милиционеры выяснили, что накануне в компании друзей они отдыхали на природе в лесополосе, неподалеку от жилых домов. Поздно ночью, возвращаясь домой, супруги поссорились, да так, что жена, сев в такси, уехала домой, а муж остался с младенцем. Почти через час женщина вспомнила о дочери. Найдя своего мужа, она попыталась выяснить, куда же он дел ребенка, но тот ничего не помнил. Не найдя дочери, лишь около трех часов ночи мать обратилась за помощью в милицию. К счастью, на протяжении ночи с младенцем ничего не случилось. Все это время девочка пролежала на тротуаре возле заводского забора в безлюдном месте. И только в пять утра случайный прохожий - водитель маршрутного такси, который шел в гараж за машиной, заметил ребенка и сообщил о своей находке в милицию и медикам.

На данное время, по заключению врачей Сумской городской больницы, состояние 5-месячного ребенка удовлетворительное.

В отношении родителей работники милиции составили административные протоколы по статье 178 («употребление спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения») и ст.184 («не выполнение родителями и лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.