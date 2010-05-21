Черкащина: создадут центр трансплантации стволовых клеток

На базе Черкасского областного онкологического диспансера будет создан Центр аутотрансплантации костного мозга. Центр будет действовать при поддержке Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии Республики Беларусь. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии Республики Беларусь Ольга АЛЕЙНИКОВА, Главное управление здравоохранения и медицины катастроф Черкасской облгосадминистрации и главный врач Черкасского онкодиспансера Виктор ПАРАМОНОВ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Черкасской облдержадминистрации.

Если запланированное удастся воплотить в жизнь, то черкасский центр не будет иметь аналогов на территории СНГ, ведь сейчас центры трансплантации костного мозга, что применяют аутологическую трансплантацию стволовых клеток, действуют только при гематологических отделениях. В Украине такие центры работают в Киеве и Донецке.

Как рассказала директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии Республики Беларусь А. АЛЕЙНИКОВА, во время лечения онко-и гематологических заболеваний применяют 3 метода: хирургический, радиологический и химиотерапию.

- Самым распространенным методом является химиотерапия, но сдерживающим фактором для этого метода является доза облучения. Есть такая доза, после которой наступает глубокая аплазия костного мозга, и человек умирает. Здесь на помощь приходит тот же метод химиотерапии, но с поддержанием организма стволовыми клетками. Чтобы человек мог выдержать сублетальные методы химиотерапии, у него забирают стволовые клетки. Стволовая клетка - это источник всех тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, - рассказала Е. АЛЕЙНИКОВА. - Когда человеку проводят высокодовую химиотерапию, полностью исчезает опухоль, но появляется новая проблема - отсутствие своих клеток крови. Именно тогда в больному вводят собственные стволовые клетки, которые начинают вырабатывать новые клетки крови.

- Этого метода на сегодня в Черкассах нет. В Киеве и Донецке этот метод применяется в центрах, расположенных в гематологических отделениях, но аутотрансплантация перемещается в онкологию, потому что именно там имеет смысл применять эту технологию. Поэтому черкасский центр станет первым не только в Украине, но и в Беларуси, где тоже нет центра при онкологическом диспансере, - сказала Е. АЛЕЙНИКОВА.

По ее словам, для создания такого центра на базе черкасского онкодиспансера необходимы небольшие средства, ведь в заведении уже функционирует отделение интенсивной химиотерапии (на 6 мест). Необходимы средства для закупки оборудования, ведь этот метод лечения требует особых условий для больного.

Согласно подписанному документу, Главное управление здравоохранения Черкасской ОГА обязуется создать для будущего центра необходимую материально-техническую базу, а Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии Республики Беларусь будет готовить специалистов для черкасского центра. Сейчас в Черкасской области около 300 детей имеют онкогематологические заболевания.