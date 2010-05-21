Донетчина: фонд Ахметова построил дом для многодетной семьи

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» построил в Дзержинске за 1,5 млн. грн. дом для многодетной семьи.

Как сообщили УНИАН в Департаменте внешних связей Фонда, сегодня представители Фонда «Развитие Украины» вручил ключи от нового дома многодетной семье ПОЛУНЕЦ, воспитывающей12 несовершеннолетних детей, которая проживает в г. Дзержинске Донецкой области.

Дом был построен Фондом для многодетной семьи в рамках совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка». Общая площадь дома составляет 290 кв. м., есть земельный участок. На строительство дома Фонд затратил 1,5 млн. грн.

По словам руководителя данного проекта Дарьи КАСЬЯНОВОЙ, «проект дома был разработан специально для многодетной семьи и учитывает все ее потребности, Фонд совместно с городскими властями также подвели к дому все необходимые коммуникации и благоустроили территорию».

В Департаменте напомнили, что всего в рамках проекта Фонд Р.АХМЕТОВА приобрел и осуществил капитальный ремонт 43 домов для многодетных семей, в которых воспитывается более 10 несовершеннолетних детей. В ближайшее время будет приобретен еще один дом.

Всего Фонд взял под свою опеку 44 семьи в Крыму, Донецкой, Закарпатской и Луганской областях. На покупку новых домов, достройку или капитальный ремонт существующих жилищ из бюджета Фонда направленно свыше 17 млн. грн.

Справка УНИМАН. Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

«Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат АХМЕТОВ.