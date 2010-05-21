Nestle отзывает с рынка несколько марок кофе

Штаб-квартира Nestle S.A. (Швейцария) объявила о добровольном отзыве с рынка растворимого кофе Alta Rica, Alta Rica Decaff, Cap Colombie, Suraya и Espresso в 100-грамовой стеклянной банке в пластиковой обертке, который в основном реализуется в Европе.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

Такое решение было принято в связи с подозрением на наличие в некоторых из этих банок кусочков стекла. Сообщается, что компания отзывает указанный ассортимент кофе с рынков тех стран, где эти продукты продаются, и прежде чем этот ассортимент кофе опять появится на рынке, будет изменен формат упаковки.

Nestle приносит извинения своим потребителями и клиентами за неудобства, причиненные отзывом кофе с рынка.

Nestle в Украине отмечает, что на территории Украины компания не получила никаких жалоб от потребителей относительно этой проблемы.

Справка УНИАН. Nestle – мировой производитель продуктов питания. Nestle принадлежат 456 заводов в 84 странах. Годовой объем продаж Nestle в мире достиг в 2009 году 108 млрд. швейцарских фраков.

Продукция Nestle представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Кроме производства продуктов питания, Nestle владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

В Украине компания продвигает ТМ Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat, Nuts и др.

В 1998 году Nestle S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestle S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году ООО «Нестле Украина» приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».

Объем продаж Nestle в Украине в 2009 году составил 3,122 млрд. грн.