Во Львове паводковыми водами подтоплены детсад и жилой дом
Разрушены автодороги
По данным ГУ МЧС Украины во Львовской области, на сегодняшний день паводковыми водами остаются подтопленными 839 га сельскохозяйственных угодий, 144 подвала жилых домов, 92 приусадебных участка, 25 колодцев, 3 автодороги, повреждены 2 автомобильных и 1 пешеходный мосты, разрушены 630 м берегов рек.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МВД Украины во Львовской области, в результате сильных осадков и повышения уровня грунтовых вод, во Львове на улице Масарика подтоплены подвальные помещения детского сада № 167 (уровень воды достигал 40 см) и жилого двухэтажного дома на улице Б.Хмельницкого, 215, где уровень воды достигал 80 см.
Сегодня Львовский городской совет предупредил о том, что в результате сильных дождей Львов оказался под угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций.
«В связи с длительными сильными осадками в городе могут возникать непредвиденные ситуации: разрушение подпорных стен, подмывание фундаментов, подтапливание зданий, провалы на дорогах, падения деревьев и др.», - говорится в обращении Львовского городского совета к львовянам.
По сообщению пресс-службы мэрии, в частности, такая ситуация уже произошла на ул. Тарнавского во Львове. В результате сильных дождей, в связи с переувлажнением дренажной системы между подпорной стеной и домами № 61 и 63 и силовой нагрузкой на подпорную стену произошло внезапное ее разрушение и сдвиг земляной насыпи в сторону дома № 59. В результате разрушения конструкции подпорной стены был заблокирован выход во внутренний двор и нарушена дождевая канализацию внутреннего двора дома № 59.