Во Львове паводковыми водами подтоплены детсад и жилой дом

По данным ГУ МЧС Украины во Львовской области, на сегодняшний день паводковыми водами остаются подтопленными 839 га сельскохозяйственных угодий, 144 подвала жилых домов, 92 приусадебных участка, 25 колодцев, 3 автодороги, повреждены 2 автомобильных и 1 пешеходный мосты, разрушены 630 м берегов рек.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МВД Украины во Львовской области, в результате сильных осадков и повышения уровня грунтовых вод, во Львове на улице Масарика подтоплены подвальные помещения детского сада № 167 (уровень воды достигал 40 см) и жилого двухэтажного дома на улице Б.Хмельницкого, 215, где уровень воды достигал 80 см.

Сегодня Львовский городской совет предупредил о том, что в результате сильных дождей Львов оказался под угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций.

«В связи с длительными сильными осадками в городе могут возникать непредвиденные ситуации: разрушение подпорных стен, подмывание фундаментов, подтапливание зданий, провалы на дорогах, падения деревьев и др.», - говорится в обращении Львовского городского совета к львовянам.

По сообщению пресс-службы мэрии, в частности, такая ситуация уже произошла на ул. Тарнавского во Львове. В результате сильных дождей, в связи с переувлажнением дренажной системы между подпорной стеной и домами № 61 и 63 и силовой нагрузкой на подпорную стену произошло внезапное ее разрушение и сдвиг земляной насыпи в сторону дома № 59. В результате разрушения конструкции подпорной стены был заблокирован выход во внутренний двор и нарушена дождевая канализацию внутреннего двора дома № 59.