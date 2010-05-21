Ринат Ахметов признан благотворителем десятилетия

20 мая вышел первый номер рейтинга «ТОП-100. Лидеры бизнеса Украины – 10 лет развития». Один из первых разделов оценивает деятельность благотворителей Украины. Впервые в истории украинской журналистики было проведено уникальное исследование благотворительности за 10-летний период. Лидером рейтинга стал Ринат Ахметов, учредитель фондов «Развитие Украины» и «Эффективное управление». Второе и третье места заняли Виктор Пинчук и Елена Франчук. Вадим Новинский и Александр Фельдман получили одинаковое количество баллов. Замыкают рейтинг Петр Порошенко, Евгений Черняк, Борис Колесников и Екатерина Ющенко.

Рейтинг составлен на основании экспертной оценки. Кроме членов редакции «Украинской инвестиционной газеты», экспертами выступили президент АПН Украины Василий Кремень, директор Украинского форума благотворителей Анна Гулевская-Черныш, генеральный директор национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская, директор института высшего образования КНЭУ Лариса Антонюк, замминистра по делам семьи, молодежи и спорта Людмила Волынец.

Оценивали - вклад в развитие общества, актуальность оказания благотворительной помощи в рамках страны, пиар-активность благотворителя, умение управлять своей благотворительностью и ориентация на результат, достижение поставленных целей по сравнению с задекларированными, объем вложенных инвестиций и прозрачность работы.

Награждал победителей вице-премьер Украины Сергей Тигипко.

Анатолий Заболотный, директор фонда «Развитие Украины»: «Для фонда это чрезвычайно важное событие: сегодня мы получили четкий сигнал от общества – мы делаем правильные вещи, движемся в нужном направлении, и наша деятельность приводит к качественным преобразованиям. За прошедшие 10 лет благотворительность прошла от зачаточной стадии до стандартов, близких к мировым. И такие исследования помогают выбрать каждому из благотворителей правильный путь развития».

Игорь Ляшенко, главный редактор журнала «ТОП-100. Лидеры бизнеса Украины». «Лидерство в бизнесе и высокие стабильные доходы накладывают на руководителей и собственников компаний определенные общественные обязательства. Поэтому проводя исследование экономики и составляя рейтинг, мы не могли оставить без внимания оценку благотворительной деятельности».