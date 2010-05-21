Погода на выходные

22 мая в Украине сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в западной и южной частях местами пройдет небольшой дождь, днем в Украине, кроме северных областей, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на западе и юге в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, в Крыму юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. В г. Киеве температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

21 мая температура воды в Черном море колеблется от 12 до 18°, в Азовском море 17-20°, в Днепре возле Киева 19°.