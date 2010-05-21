Супердиета для любителей бананов

Диета на основе употребления бананов пришла к нам из Японии. Как утверждают, при помощи бананов можно избавиться от ненавистных килограммов. Но вот только наши диетологи предупреждают нас о том, что бананы являются самыми калорийными фруктами, а японские женщины используют для своей диеты совершенно другие бананы.

Так как же выбрать «правильные» бананы? В нашей стране принято употреблять в пищу самые спелые желтые бананы, но содержание в них сахара и крахмала настолько велико, что использовать их в качестве основы диетического питания нельзя. К примеру, в Юго-Восточных странах такие бананы, которые мы привыкли есть, в пищу не употребляют, у них есть особые сорта бананов, которые являются десертными фруктами.

А худеют восточные женщины на бананах, которые еще не доспели и считаются у них овощами, а не фруктами. Диетологи объясняют это тем, что в зеленых бананах содержится крахмал, который не усваивается в кишечнике человека и, значит, не приводит к набору лишних килограммов. Именно такие бананы подходят для диетического питания, так как при минимальном количестве калорий организм получает полный набор микроэлементов. Кроме этого, бананы помогают сохранять ощущение насыщения долгое время.

Известны три самые популярные банановые диеты. Первая из них основывается на особом трехразовом питании: на завтрак, обед и ужин вы можете съесть один банан и запить его стаканом молока. Так рекомендуют питаться в течение трех дней.

Вторая диета довольно строгая и не содержит в себе ни белков, ни жиров. Весь режим питания строится только на употреблении полутора килограммов бананов в день, причем есть их можно в любое время, не привязывая к обычным приемам пищи. Кроме бананов в течение дня разрешается пить только зеленый чай.

Третий вид банановой диеты, основывается на употреблении бананов только в качестве завтрака. На протяжении всего дня можно питаться как обычно, только необходимо отказаться от всех молочных продуктов и сладких блюд. Последний прием пищи по этой диете на должен быть позднее восьми вечера. Данная диета хороша тем, что те, кто раньше не мог себя заставить завтракать, теперь, съедая два банана утром, помогают запускать обмен веществ в организме, который «сжигает» лишний жир. Кроме этого, такой завтрак помогает сохранять ощущение сытости вплоть до обеда.

Но не спешите применять банановую диету на себе. Бананы, конечно, богаты микроэлементами, но они не являются источником белков, жиров и железа, а это может пагубно отразиться на состоянии здоровья, поэтому выбирайте только те виды банановых диет, которые позволяют включать в свой рацион продукты богатые белком.

Также не стоит увлекаться зелеными бананами и молоком, такое сочетание не привычно для наших желудков, порой оно ведет к повышению газообразования.

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