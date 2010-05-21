Черкащина: детский туберкулезный санаторий получил помощь

Областной детский противотуберкулезный санаторий «Руська Поляна» (Черкасская область) получил гуманитарную помощь от Ротари-клуба - новые кровати на сумму свыше 100 тыс. грн. Гуманитарная помощь поступила в рамках ротарийского программы «Победим туберкулез вместе». Это стало возможным благодаря французскому «Ротари-клуба где Мюлюз Вож», который поддержал инициативу местного Ротари-клуба «Черкассы-Центр» о предоставлении материальной помощи и поддержки единственного в Черкасской области детского противотуберкулезного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, в рамках «Победим туберкулез вместе», которая действует с 2001 года, в областной детский противотуберкулезный санаторий по инициативе Ротари-клуба поступило продуктов питания, медикаментов и медицинского оборудования на сумму 90 тыс. грн, оборудован компьютерный класс на 10 рабочих мест и медиа-центр, изготовлена печатная продукция информационного обеспечения профилактики туберкулеза, приобретены спортивные товары.