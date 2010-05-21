Чем вредит долгий сон
12:44, 21 мая 2010Страна
0
Оптимальная продолжительность - 7-8 часов
Привычка спать до позднего утра наносит вред здоровью человека. К такому выводу пришли северокорейские медики.
Они установили, что при длительном сне нарушается процесс кровообращения и повышается опасность образования кровяных сгустков в области сердца и в головном мозге. Поэтому медики советует даже в выходные дни рано вставать, заниматься гимнастикой или уборкой квартиры.
Оптимальная же продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter