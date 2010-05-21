Чем вредит долгий сон

Привычка спать до позднего утра наносит вред здоровью человека. К такому выводу пришли северокорейские медики.

Они установили, что при длительном сне нарушается процесс кровообращения и повышается опасность образования кровяных сгустков в области сердца и в головном мозге. Поэтому медики советует даже в выходные дни рано вставать, заниматься гимнастикой или уборкой квартиры.

Оптимальная же продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки.

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