10 распространённых мифов о детских лекарствах

1. Фитопрепараты безопаснее, чем химические препараты, они подходят всем детям и не навредят.

В действительности лекарства из растительных компонентов - это мощный лекарственный препарат, который может повлечь очень сильное косвенное действие. Например, слабительное средство на растительной основе иногда вызывает раздражение слизистой, а при долговременном приеме - даже изменения на генетическом уровне. Растительные препараты часто вызывают аллергические реакции. Особенно сложно предусмотреть их влияние, потому что они состоят из многих компонентов. Помните, лекарства растительного происхождения - не святая вода. Потому приписывать лечение растениями может только врач.

2. Импортные лекарства лучше, чем отечественные.

Это не всегда так. Главное, чтобы препарат прошел тщательные клинические испытания и имел детальную аннотацию. Обращайте внимание на их наличие.

3. Не существует отдельных лекарств для взрослых и детей. Главное правильно определить дозу.

Детские лекарства должны быть особенно безопасными, не содержать веществ, которые влияют на рост и развитие тканей, снижают иммунитет, являются токсичными. Покупая фармацевтический препарат для ребенка, обратите внимание, можно ли применять его в определенном возрасте, содержит ли препарат спирт, красители и тому подобное, какое косвенное действие он может повлечь и с которыми другими лекарствами он несовместим. Кроме того, детям советуют давать не таблетки, а сиропы или суспензии, они лучше всасываются и имеют приятный вкус.

4. Если таблетка имеет большое дозирование, ее можно разделить. Очень хорошо растворить половинку в сладкой жидкости - выйдет практически промышленный "сиропчик".

Такие вещи делать категорически нежелательно. В первую очередь очень тяжело правильно определить дозу, а передозировка может иметь непредсказуемые последствия. Кроме того, много лекарств специально покрыты особенной оболочкой, которая растворяется только в кишечнике. Если такую таблетку разрезать, она под действием желудочного сока может потерять эффективность, а также раздражать слизистую рта и пищевод. Иногда от такого употребления лекарств может возникать язва желудка. Именно поэтому большинство лекарств имеют две формы выпуска - для взрослых и детей.

5. Можно принимать все лекарства одновременно.

Некоторые лекарства лучше принимать до еды, некоторые во время еды. Это отмечено на инструкции. Кроме того, от непосредственного взаимодействия эффективность может теряться.

6. Если лекарства эффективны, они должны одинаково помогать всем малышам.

Действие одного и того же препарата у разных детей может отличаться. Наблюдайте за своей малышней и посоветуйтесь с педиатром. Если лекарства принимались за предписанием врача и в соответствии с инструкцией, но не повлекли желаемого действия, не стоит покупать их в следующий раз по инерции.

7. Если ребенок заболел, нужно сразу даты обезбаливающие и жаропонижающие препараты.

Не всегда. Если детеныш не склонен к судорогам, не спешите "сбивать" температуру до 38 градусов искусственно.

8. Чтобы дитя было здоровым, ему регулярно нужно давать иммуномодуляторы или хотя бы витамины.

Иммуномодуляторы, даже растительного происхождения, можно употреблять лишь по назначению врача и то непродолжительное время. С витаминами также нужно знать меру. Если ваш малыш нормально, полноценно питается, они ему не нужны. Для профилактики можно употреблять, но учитывайте, что ребенку необходимо индивидуальное дозирование.

9. От простуды лучше принимать комбинированные препараты, которые быстро вылечат всех членов семьи.

Такие лекарства и для взрослых не очень желаемы, потому что могут скрывать настоящие симптомы болезни, их легко передозировать. Детям такие препараты вообще противопоказаны.

10. Если использовать качественные, дорогие лекарства, ребенок вырастет здоровым.

Даже наилучшие лекарства не помогут, если ребёнка неправильно кормить и воспитывать. Например, как можно 8-месячному малышу давать селедку или бульйон, если у него поджелудочная железа меньше горошины? Ребенок должен много гулять на воздухе, двигаться и чувствовать любовь родных. Лекарства стоит давать лишь за предписанием врача и при крайней необходимости.

Олеся Донченко, семейный врач